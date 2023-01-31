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عربي-دولي

إضرابات واسعة تشل حركة النقل والمدارس في فرنسا

Lebanon 24
31-01-2023 | 09:40
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تعطلت المدارس الفرنسية وشبكات النقل بشدة، للمرة الثانية هذا الشهر، حيث نظمت النقابات إضرابا جماهيريا ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد الذي يطال غالبية العمال، من 62 عاما إلى 64 عاما.

وقال اتحاد التعليم الأساسي FSU إنه في باريس، سيتم إغلاق أكثر من 100 مدرسة، وسيخرج في الاحتجاجات 60% من المعلمين.
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وحذرت وكالة النقل RATP في العاصمة الفرنسية، من أن خدمات قطارات المترو والضواحي ستكون "معطلة للغاية".

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية، إنه سيتم إلغاء ثلثي القطارات على خدمة السكك الحديدية عالية السرعة بين المدن في فرنسا، وستعمل 20٪ فقط من القطارات الإقليمية.

بدورها، ألغت الخطوط الجوية الفرنسية 10% من الرحلات القصيرة لكنها قالت إن الإضرابات لن تؤثر على السفر لمسافات طويلة، وألغت "يوروستار" العديد من الرحلات بين باريس ولندن.

وقال فيليب مارتينيز، رئيس اتحاد CGT، أحد أكبر اتحادات النقابات في فرنسا، في تصريحات لـ BFM-TV التابعة لشبكة CNN، إنه سيتم تنظيم 248 احتجاجا في جميع أنحاء البلاد. (سي ان ان)
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