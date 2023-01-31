بريطانيا: من غير المناسب إمداد أوكرانيا بطائرات حربية في الوقت الحالي





وأفادت صحيفة Evening Standard، نقلا عن رئاسة الوزراء البريطانية، بأن الطائرات الحربية البريطانية "تايفون، والأميركية "إف -35"، تحتوي أنظمة معقدة للغاية، وتحتاج شهورا للتدرب على التحكم بها.

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وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن بريطانيا، ستواصل دعم أوكرانيا، بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكل ما تحتاجه لتحقيق أهدافها، وأنها أرسلت دبابات "تشالنجر"، وستصل إلى أوكرانيا قريبا. صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بأن لندن ترى أنه من غير المناسب إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.وأفادت صحيفة Evening Standard، نقلا عن رئاسة الوزراء البريطانية، بأن الطائرات الحربية البريطانية "تايفون، والأميركية "إف -35"، تحتوي أنظمة معقدة للغاية، وتحتاج شهورا للتدرب على التحكم بها.وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن بريطانيا، ستواصل دعم أوكرانيا، بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكل ما تحتاجه لتحقيق أهدافها، وأنها أرسلت دبابات "تشالنجر"، وستصل إلى أوكرانيا قريبا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية تعارض إمداد الحلفاء لأوكرانيا بطائرات أقل تطورا، أجاب المتحدث باسم رئاسة الوزراء، "إن بريطانيا تبحث مع حلفائها، أسس الدعم الذي تراه مناسبا لأوكرانيا". (روسيا اليوم)