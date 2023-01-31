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عربي-دولي
الصين: وصلنا إلى "مناعة قطيع مؤقتة" من فيروس كورونا
Lebanon 24
31-01-2023
|
15:30
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قال مسؤول صحي محلي، إن مدينة بكين وصلت إلى "مناعة قطيع موقتة" وأن تفشي كوفيد-19 فيها يقترب من نهايته، في دليل جديد على تراجع موجة الحالات غير المسبوقة التي واجهتها الصين.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكثر دولة تعدادا للسكان في العالم منذ وضع الحزب الشيوعي الحاكم حدا فجأة لسياسة "صفر كوفيد" الشهر الماضي.
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وقال وانغ كوانيي نائب مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحافة الصينية الثلاثاء إن العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليونا "اكتسبت مناعة قطيع مؤقتة تحميها"، وفق وكالة فرانس برس.
ونقلت صحيفة "بيجينغ نيوز" عنه قوله "لقد تجاوزت موجة الإصابات في بكين ذروتها وتقترب من نهايتها".
وأضاف أن المدينة "تسجل حاليا حالات متفرقة" فيما "خطر انتقال العدوى يعد منخفضا نسبيا". (العربية)
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