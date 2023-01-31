أوكرانيا تعلن أنها ستتسلم 120 دبابة ثقيلة غربية

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كد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف للحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.وقال بايدن لصحافيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد بـ"لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا.وبلغ الغربيون مستوى جديداً على صعيد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، بعدما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة مؤخراً أنهما ستسلّمان دبابات ثقيلة لكييف بعد مناقشات صعبة.وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن أوكرانيا ستتسلّم "120 إلى 140" دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بمزيد من المساعدة العسكرية بما فيها صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات.وقال كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك اليوم: "في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية"، مذكّراً بأن هذه الدبابات هي من طراز ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية.وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عدد هذه الدبابات التي تعهّد حلفاؤها الغربيون تقديمها لها.