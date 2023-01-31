هيمنة "صارخة".. بكين قلقة بشأن هذه التقارير

Advertisement

إتهمت الصين الولايات المتحدة بالسعي إلى الهيمنة التكنولوجية، عقب تقارير أفادت بأن واشنطن قد تكثف الضغط على عملاق التكنولوجيا "هواوي" الصينية بمنع وصولها إلى الموردين الأميركيين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "الصين قلقة للغاية بشأن هذه التقارير"، واتهمت واشنطن "بتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة"، لقمع المنافسين الصينيين.وأضافت أن "مثل هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق"، وتُعدّ "هيمنة تكنولوجية صارخة".كما أشارت إلى أن بلادها "ستدافع عن الحقوق المشروعة لشركاتها"، من دون ان تقدم أي إشارة إلى الكيفية التي قد ترد بها الحكومة.