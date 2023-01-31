بكين: واشنطن تسعى للهيمنة على التكنولوجيا عالميا





يأتي ذلك في وقت تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض مزيد من القيود على قدرة "هواوي" على شراء المكونات الأساسية من الموردين الأميركيين، ما قد يحد من وصول الشركة إلى رقائق المعالجات وغيرها من التقنيات، وذلك حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شخص مطلع، قالت إنه لم يكن مخولا التعليق على القضية الحساسة ولذلك تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "الصين قلقة للغاية بشأن هذه التقارير"، واتهمت واشنطن "بتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة"، لقمع المنافسين الصينيين. اتهمت الصين الولايات المتحدة بالسعي إلى الهيمنة التكنولوجية، عقب تقارير أفادت بأن واشنطن قد تكثف الضغط على عملاق التكنولوجيا "هواوي" الصينية بمنع وصولها إلى الموردين الأميركيين.يأتي ذلك في وقت تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض مزيد من القيود على قدرة "هواوي" على شراء المكونات الأساسية من الموردين الأميركيين، ما قد يحد من وصول الشركة إلى رقائق المعالجات وغيرها من التقنيات، وذلك حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شخص مطلع، قالت إنه لم يكن مخولا التعليق على القضية الحساسة ولذلك تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "الصين قلقة للغاية بشأن هذه التقارير"، واتهمت واشنطن "بتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة"، لقمع المنافسين الصينيين.

وأضافت أن "مثل هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق"، وتعد "هيمنة تكنولوجية صارخة".



وأشارت ماو إلى أن بلادها "ستدافع عن الحقوق المشروعة" لشركاتها. لكنها لم تقدم أي إشارة إلى الكيفية التي قد ترد بها الحكومة.



ورفض البيت الأبيض ووزارة التجارة الأميركية التعليق على التقارير المحددة بشأن "هواوي".



واكتفت وزارة التجارة الأميركية بالقول في بيان "نحن لا نعلق على المحادثات أو المداولات حول شركات معينة". (روسيا اليوم)