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"معركة تحرير" في تونس.. أمر رئاسي بتمديد حال الطوارئ

Lebanon 24
31-01-2023 | 15:10
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أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى انه يخوض معركة تحرير وطني من أجل الحفاظ على الدولة، داعياً إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشعبها.


وشدّد سعيّد في كلمة نشرتها الرئاسة بعد زيارته لثكنة العوينة للحرس الوطني، مساء اليوم، على أنّه لن يخسر أبداً المعركة، ولن يقبل إلاّ بالانتصار والقضاء على هؤلاء الذين وصفهم بـ"أعداء الدولة والشعب"، في إطار القانون والعدالة، وبتحقيق المطلب الأول للتونسيين وهو المحاسبة.
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وانتقد رئيس تونس التحركات النقابية الأخيرة، وقال إن الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد.


كما شدّد قيس سعيّد على ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الوطن، وفي حقّ الشعب، قائلا إنّه "لا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة، ولا بدّ من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث أنّه لا فرق بين أيّ متقاض وآخر.


وتابع: "لا يمكن التعلّل من قبل جهات معيّنة بالإجراءات، لا يمكن أن تبقى جملة من القضايا منشورة، أو لم تنشر، أو يتخفى البعض وراء الاجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة".


يأتي ذلك فيما أصدر قيس سعيد أمر رئاسي بتمديد حال الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام.
المصدر: الحدث
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