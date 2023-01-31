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إصابتان في حادث دهس قرب نابلس.. والجيش الإسرائيلي يُحقق

Lebanon 24
31-01-2023 | 15:30
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن إصابتين وقعتا إثر حادثة دهس على حاجز قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى التفاصيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم تسجيل إصابتين في حادث دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.
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وفي وقت لاحق، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً مقتضباً قال فيه إنه يقوم بالتحري بشأن أنباء عن عملية دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن بيان الجيش الإسرائيلي يعني أن الأخير لم يؤكد أن الحادث هجوم فلسطيني.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل توترا غير مسبوق منذ سنوات.

وبعد هجوم فلسطيني مسلح في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين، رفعت تل أبيب مستوى التأهب في الضفة الغربية والقدس، ودفعت بتعزيزات إضافية من الجيش والأمن. 
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