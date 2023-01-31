واشنطن: أجرينا أبحاثاً وبائية في أوكرانيا

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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة أجرت مع أوكرانيا "بعض الأبحاث للوقاية من الأوبئة".وأشار الى أن جميع "مراكز الأبحاث" قد "تركها الأميركيون وقاموا بتعطيل أنشطتها بأمان" قبل أن تبدأ روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا.وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعمل على تصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وتابع: "لا توجد أسلحة بيولوجية ولا مختبرات".