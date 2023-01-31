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عربي-دولي

واشنطن: أجرينا أبحاثاً وبائية في أوكرانيا

Lebanon 24
31-01-2023 | 16:43
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة أجرت مع أوكرانيا "بعض الأبحاث للوقاية من الأوبئة".


وأشار الى أن جميع "مراكز الأبحاث" قد "تركها الأميركيون وقاموا بتعطيل أنشطتها بأمان" قبل أن تبدأ روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا. 
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وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعمل على تصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وتابع: "لا توجد أسلحة بيولوجية ولا مختبرات".
 
المصدر: روسيا اليوم
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