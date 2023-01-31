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عربي-دولي

شكري يحمل رسالة أميركية إلى موسكو

Lebanon 24
31-01-2023 | 17:00
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس زيارة إلى موسكو حاملاً رسالة أميركية بشأن الحرب في أوكرانيا، وجرى خلالها التوافق على المضي في مشروع التبادل بالروبل الروسي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري في موسكو أمس، إنه ممتن لإيصال الوزير المصري رسالة من وزير الخارجية الأميركي، حول ضرورة وقف العمليات العسكرية، وخروج موسكو من أوكرانيا.
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وأشاد بالموقف المصري المتوازن والمسؤول تجاه الأزمة الاوكرانية، والذي يدعو إلى حل الأزمة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لسماع أي اقتراحات جادة لتسوية الأوضاع جميعها بشكل كامل وشامل، لكنه أضاف ان بلينكن لم يقترح اي شيء جديد.
 
وشدّد وزير الخارجية الروسي على أن وجهة نظر حلف "الناتو" تدفع نحو الصراع، لأنها تريد هزيمة روسيا وانتصار أوكرانيا، رافضا استمرار إمداد كييف بالأسلحة الهجومية، وزيادة المحاولات لتهديد أمن روسيا. وعبّر عن قلقه من الهجوم الاخير على ايران، واتهم الغرب بتقويض محاولات العودة الى الاتفاق النووي، كما اعلن عن اتفاق مبدئي على إشراك طهران في جهود المصالحة التركية - السورية.
وعن القضية الفلسطينية، قال لافروف: "اتفقنا على العودة إلى التسوية الشاملة على أساس القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية وتجديد عمل الرباعية الدولية. نعتقد أنه من الضروري إعادة إحياء الرباعية".
وأضاف أنه اتفق مع ضيفه على وحدة الأراضي السورية، وأن روسيا تنطلق دائما من الحاجة إلى تعزيز عمل جامعة الدول العربية، لافتا إلى أنهما وافقا على اتخاذ خطوات للجنة المشتركة الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة وغيرها من المشروعات.
 
بدوره، قال الوزير المصري، إن مصر في كل اتصالاتها الخاصة بالأزمة الأوكرانية تقترح مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري، بما يلبي المصالح لكل الأطراف. وأشار شكري إلى إنه جار العمل على الانتهاء من المشروعات الثنائية بما يؤتي ثماره ويعزز من العلاقات الثنائية المشتركة، لافتا إلى أن استخدام الروبل في التعاملات الاقتصادية بين البلدين سيكون محل بحث وتفعيل.

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