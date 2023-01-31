أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي، محادثات في سيول اليوم ، تعهدا خلالها بتعزيز التمارين العسكرية.

وللردّ على شكوك كورية، جدّد أوستن تأكيد الالتزام الأميركي بتعزيز الردع قائلا إن الأصول العسكرية الأميركية وخصوصا القوات النووية، تردع شنّ هجمات على الحلفاء.

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وقد قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم ، في طوكيو إنه "يجب على اليابان و"الناتو" الحفاظ على الوحدة والحزم".

وحذّر من أن بكين تراقب عن كثب التطورات في أوكرانيا وتتعلم دروساً.

وأضاف: "ما يحدث في أوروبا اليوم يمكن أن يحدث في شرق آسيا غدا لذلك يجب أن نبقى متحدين وحازمين ونقف معا من أجل الحرية والديموقراطية".



