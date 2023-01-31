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عربي-دولي
مع بدء المنخفضات الجوية.. 58% من سكّان المخيّمات السورية لا يملكون مواد التدفئة
Lebanon 24
31-01-2023
|
20:30
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لم يتغيّر شيء في المشهد المأساوي الذي يعيشه قاطنو شمال غرب سوريا، لا سيّما ساكنو الخيام، فالشتاء يزداد قساوة وبرودة وأوضاعهم تزداد رداءة وعجزا عن مواجهته.
ومع استمرار العواصف المطرية والثلوج التي بدأت تتساقط في عدة مناطق، رصد فريق منسقو استجابة سوريا أوضاعاً إنسانية سيئة جدا وسط العجز الكبير في تأمين مستلزمات المدنيين في المنطقة وعدم قدرة المنظمات العاملة في المنطقة على تقديم الدعم الكافي للسكان المدنيين في المنطقة، حيث أصبحت خياراتهم محصورة: إما تأمين الغذاء أو مواد التدفئة لهذا العام.
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وشدّد الفريق في بيان له أنه على الرغم من العديد من الحملات والمشاريع التي أعلنتها منظمات انسانية خلال الشهرين الماضيين، إلا أنها لم تستطع تغطية ولو جزء يسير من حاجة المدنيين في المنطقة ولفترة محدودة.
وأظهرت الاستبيانات التي أجراها الفريق في المخيمات حول واقع التدفئة خلال الشتاء الحالي، أنه لم يحصل 58% من النازحين على مواد التدفئة لهذا العام، في حين حصل 31% من النازحين على تدفئة تكفي لأربع أسابيع فقط (مع التقنين في استخدام مواد التدفئة)، وحصل 11% فقط من النازحين على مواد تكفي (بين ستة وثمانية أسابيع فقط)، في حين اشتكى 90% من النازحين من رداءة مواد التدفئة المقدمة وسوء النوعية المستخدمة في عمليات الاستجابة.
وأوضح انه في القرى والبلدات والمدن في شمال غرب سورية، لم يحصل النازحون ولا القاطنون في المنطقة على مواد التدفئة على الرغم من مطابقتهم للشروط والمعايير المفروضة على عمليات التوزيع.
ويأتي ذلك فيما تتعرض سوريا ومناطق شمال غربها على وجه الخصوص لمنخفض جوي ماطر بدأ أمس ويتوقع ان يستمر لثلاثة ايام حسب الأرصاد الجوية، تصحبه هبات نشطة للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وتشكل للسيول.
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