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عربي-دولي

للمرة الأولى.. واشنطن سترسل هذه الصواريخ لكييف

Lebanon 24
31-01-2023 | 23:00
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تخطط الولايات المتحدة لإرسال صواريخ بعيدة المدى للمرة الأولى إلى أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

 

ونقلت رويترز عن مسؤوليْن أميركيين مطلعين قولهما إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا.

 

وأضاف المسؤولان أن المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لكييف من المتوقع أن تشمل لأول مرة صواريخ طويلة المدى، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى.

 

طلبات كييف

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف للحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.

 

وقال بايدن لصحافيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد بـ"لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا.

 

وبلغ الغربيون مستوى جديداً على صعيد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، بعدما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة مؤخراً أنهما ستسلّمان دبابات ثقيلة لكييف بعد مناقشات صعبة.

 

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن أوكرانيا ستتسلّم "120 إلى 140" دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

 

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بمزيد من المساعدة العسكرية بما فيها صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات.

 

وقال كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك اليوم: "في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية"، مذكّراً بأن هذه الدبابات هي من طراز ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية.

 

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عدد هذه الدبابات التي تعهّد حلفاؤها الغربيون تقديمها لها.

لكن عملية التسليم قد تستغرق أشهراً، وفق مصادر دبلوماسية، بين عمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها.

 

كذلك، تتردد بعض الدول، مثل فرنسا، في هذه المرحلة في إرسال مخزونها من الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا خشية إضعاف قدراتها العسكرية. (العربية)

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