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عربي-دولي

بسبب معاهدة "نيو ستارت".. اتهام أميركي لروسيا

Lebanon 24
31-01-2023 | 23:30
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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن روسيا لا تحترم معاهدة "نيو ستارت" وهي آخر اتفاق في مجال نزع السلاح النووي يربط البلدين.

 

واتّهمت الخارجية الأميركية موسكو بتعليق عمليات تفتيش وإلغاء محادثات كانت مقررة في إطار هذه المعاهدة، لكنها لم تتهمهما بزيادة ترسانتها النووية بما يفوق الحدّ المتوافق عليه.

 

وطلب الجمهوريون الذين يملكون الغالبية في مجلس النواب، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إبلاغهم بحلول الثلاثاء ما إذا كانت روسيا تنتهك هذه المعاهدة.

 

واعتبر متحدث باسم الخارجية أن "روسيا لا تحترم الالتزام الذي تفرضه عليها معاهدة نيو ستارت لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها".

 

وأكد أن أمام روسيا "مسارا واضحا للعودة إلى الامتثال الكامل" للمعاهدة.(سكاي نيوز)

 

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