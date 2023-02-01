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عربي-دولي

جندي روسي التقط مسيّرة أوكرانية مفخخة بيديه! فيديو

Lebanon 24
01-02-2023 | 00:00
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أشاد الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، بالتقاط جندي روسي مسيّرة أوكرانية مفخخة بيديه ولفت إلى شجاعته وحنكته، أسوة بالضابط السوفيتي الذي استولى على دبابة ألمانية برشاشه وفأسه سنة 1941.

 

وقال ليونكوف: "على الرغم من وجود أسئلة أكثر من الإجابات، إلا أنني اعترف بحدوث واقعة غير عادية. الشيء المميز أنه لم يذكر هذا الحدث في كتب التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية، حيث قام على الصدفة وحنكة هذا الجندي".

 

وأشار إلى أنه في وقت سابق، على سبيل المثال، سجلت محاولات لإسقاط المسيّرات برصاص البنادق في محاولات غير مجدية، لكن الممارسات العملية أثناء القتال في أوكرانيا أثبتت عكس ذلك.

 

وأضاف: "التقاط هذا الجندي المسيرة، يعيد للأذهان استيلاء الضابط السوفيتي إيفان سيريدا خلال الحرب العالمية الثانية في آب 1941 على دبابة ألمانية بفأسه، ورشاشه".

ويبدو في الفيديو الجندي كيف تظاهر بأنه قتل بقنبلة المسيّرة، حيث أوهم من يسيّرونها بمقتله أو إصابته، لتقترب المسيّرة منه مرة ثانية للإجهاز عليه قبل أن ينقضّ عليها بيديه، ويبطلها بما تحمله من متفجرات.(روسيا اليوم)

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