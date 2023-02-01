برلمان البيرو يخفق في التوصل لاتفاق بشأن إجراء انتخابات مبكرة

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أخفق البرلمان البيروفي مجدداً الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق حول خطة لتقريب موعد الانتخابات من أجل وضع حد للاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في البلاد.وتعصف ببيرو أزمة سياسية تترافق مع تظاهرات شبه يومية تطالب بإجراء انتخابات فورية ووضع دستور جديد، وقد أسفرت حتى الآن عن سقوط 48 شخصاً جراء المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.والشهر الماضي أقر البرلمان تقريب الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2026 الى أبريل 2024، لكن استمرار التظاهرات دفع الرئيسة دينا بولوارتي إلى اقتراح إجراء الانتخابات هذا العام.