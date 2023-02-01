أستراليا تفرض عقوبات على 16 مسؤولا إيرانياً

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قالت وزارة الخارجية الأسترالية، إن الحكومة فرضت عقوبات على 16 مسؤولاً إيرانياً بعضهم بالحرس الثوري، وكيان واحد، لتورطهم في "قمع" الاحتجاجات التي تشهدها إيران.وقالت الخارجية الأسترالية في بيان، إن الحكومة فرضت أيضاً عقوبات إضافية على أربعة أفراد وأربعة كيانات في إيران لمشاركتهم في إنتاج وتوريد الطائرات المسيرة إلى روسيا.واندلعت الاحتجاجات في إيران في ايلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق بسبب قواعد اللباس الصارمة.