قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، أنّ قمّة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي ستعقد في كييف الجمعة غداة "مشاورات حكومية" ستُجرى بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، و"ستكون الأولى في تاريخ البلاد".وقال شميهال خلال اجتماع حكومي إنّ "عقد هذه القمّة في كييف يوجّه رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حد سواء"، مؤكّداً أنّه يتوقّع "من القمّة تقييماً مرحلياً إيجابياً لجهودنا لتحقيق التكامل مع أوروبا".