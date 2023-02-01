عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو

بسبب العاصفة الجليدية القوية التي تضرب أميركا، طالبت السلطات المحلية في عدة ولايات مواطنيها الذين يزيد عددهم على 40 مليون شخص بتوخي الحذر .

وشهدت ما لا يقل عن 8 ولايات من تكساس وأوكلاهوما في الجنوب وحتى ويست فيرجينيا وكنتاكي في الشرق، موجات صقيع وأمطارا جليدية أثرت على حركة تنقل المواطنين.

كذلك زادت الحوادث المرورية التي أدى بضعها إلى وفيات وإصابات حرجة للركاب، فضلا عن تأخر وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

كما تسببت العاصفة بانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل، وحذرت السلطات من أن هذا الانقطاع سيمتد إلى مناطق أكثر مع زيادة الصقيع والجليد.

ويتوقع أن تسوء الأحوال الجوية أكثر في بعض المناطق خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن من الولايات المتأثرة أيضا نيو مكسيكو وأركنساس وميسيسبي. (سكاي نيوز)