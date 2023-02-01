Advertisement

عربي-دولي

عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
01-02-2023 | 02:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بسبب العاصفة الجليدية القوية التي تضرب أميركا، طالبت السلطات المحلية في عدة ولايات مواطنيها الذين يزيد عددهم على 40 مليون شخص بتوخي الحذر .

 

وشهدت ما لا يقل عن 8 ولايات من تكساس وأوكلاهوما في الجنوب وحتى ويست فيرجينيا وكنتاكي في الشرق، موجات صقيع وأمطارا جليدية أثرت على حركة تنقل المواطنين.

 

كذلك زادت الحوادث المرورية التي أدى بضعها إلى وفيات وإصابات حرجة للركاب، فضلا عن تأخر وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

 

كما تسببت العاصفة بانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل، وحذرت السلطات من أن هذا الانقطاع سيمتد إلى مناطق أكثر مع زيادة الصقيع والجليد.

 

ويتوقع أن تسوء الأحوال الجوية أكثر في بعض المناطق خلال الأيام القليلة القادمة.

 

جدير بالذكر أن من الولايات المتأثرة أيضا نيو مكسيكو وأركنساس وميسيسبي. (سكاي نيوز)

 

 

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-02-01
05:30 | 2023-02-01
05:00 | 2023-02-01
04:30 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
03:30 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website