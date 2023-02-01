10 مدن كانت أفضل وجهات سياحيّة عام 2022.. تعرفوا عليها

تصدّرت باريس مدن العالم، كأفضل مدينة تمتلك وجهات سياحية، ضمن المؤشر الذي أعده موقع "المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC" للعام 2022.
وجاء ذلك عبر تحليل بيانات السياحة، لمعرفة أكثر الأماكن التي أنفق فيها السياح أموالهم، معتمداً في اختياره على مستوى استثمارات الحكومات، والشركات المحليّة، والوطنيّة في هذه المدن كوجهات سياحيّة.
وفي القائمة أدناه ترتيب أفضل 10 مدن سياحية اختارها موقع "WTTC":
1- باريس (فرنسا)
2- بكين (الصين)
3- أورلاندو (فلوريدا - أميركا)
4- شنغهاي (الصين)
5- لاس فيغاس (نيفادا - أميركا)
6- نيويورك (أميركا)
7- طوكيو (اليابان)
8- مكسيكو سيتي (المكسيك)
9- لندن (المملكة المتحدة)
10- فوانغتشو (الصين)
(العربي الجديد)