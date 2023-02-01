هل تتجه حرب أوكرانيا نحو "الحل الكوري"؟

تستمر إراقة الدماء في أوكرانيا ولا يبدو أن النهاية تلوح في الأفق. يجب أن يرفض القادة المسؤولون بشدة مخاطر استمرار الخسائر البشرية، التي من المحتمل أن يزيد عددها الآن عن نصف مليون شخص إلى جانب التصعيد المتزامن.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركية، "قد يوفر تبني "السيناريو الكوري" أفضل الاحتمالات للشعب الأوكراني والعودة إلى الاستقرار العالمي. سيسمح لكلا الجانبين بالتوقف عن القتال بهدنة فورية على طول خط التماس الحالي، مع تنحية معظم تعقيدات صنع السلام جانبًا. في الخريف، أوضحت القوات المسلحة الأوكرانية (AFU) أنها قادرة على القيام بعمل هجومي واسع النطاق. ومع ذلك، لم ينهار الجيش الروسي كما توقع البعض، ولكنه عاد إلى الهجوم، متسللاً إلى الأمام على طول الجبهة بأكملها تقريبًا. ويبقى أن نرى ما إذا كان الاستيلاء الروسي على البلدات المحيطة باخموت، مثل سوليدار وكليششيفكا، يشير إلى الجهد الرئيسي للهجوم الروسي الشتوي".

وتابع الموقع، "قد يشير استخدام معظم قوات مجموعة فاغنر في هذه المعارك حول باخموت إلى أن هذه مجرد إجراءات صامدة تهدف إلى إبقاء القوات المسلحة الأوكرانية منخرطة، في حين يتعين اتخاذ إجراءات هجومية روسية أكبر بسرعة. بالطبع، كان هناك أكثر من بضع تلميحات إلى أن هجومًا روسيًا آخر يمكن أن يأتي عبر بيلاروسيا. ويمكن أن يكون اتجاه محتمل آخر للهجوم الروسي من الجنوب على طول نهر دنيبر باتجاه زابوريجيا. ومع ذلك، فمن الممكن تمامًا أن يكون الكرملين قد اختار الهدف الأكثر تحفظًا وواقعية على المدى القريب المتمثل في تأمين دونباس فقط بشكل تدريجي ومنهجي. ومن المؤكد أن الإذلال الكبير للجيش الروسي كان في عدم قدرته على طرد القوات الأوكرانية من مواقعها بالقرب من مدينة دونيتسك الرئيسية".

وأضاف الموقع، "هناك العديد من الأسباب للشك في ما يتعلق بنقل الدبابات إلى أوكرانيا، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية الصنع التي يمكن أن تصل على ما يبدو في وقت قريب من شهر آذار، كوسيلة لتغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة. هناك بالفعل دليل قوي على أن هذه الدبابات لم يكن أداؤها جيدًا في ظروف القتال الحقيقية في سوريا، وليس هناك شك في أن الاستراتيجيين الروس درسوا هذه الحالة بدقة لفهم نقاط الضعف المختلفة لتلك الدبابة. في الواقع، قد تتفوق دبابات ليوبارد على الدبابات الروسية في العديد من المعايير. في هذه الأثناء، لم تتباطأ نيران المدفعية الروسية وأصبحت أكثر دقة بسبب رصدها بواسطة المسيّرات".

وبحسب الموقع، "لا يزال هناك احتمال، مهما كان بعيدًا، أن توفر دبابات الناتو عنصرًا "يغير قواعد اللعبة"، مما يؤدي إلى هزيمة ساحقة ضد الجيوش الروسية. سيتم دعم جهودهم بشكل كبير إذا كان لأوكرانيا بالفعل قوة جوية في السماء لتغطية هذه التوجهات المدرعة. بالنظر إلى المستقبل حيث قد تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية مجموعات كبيرة من الدبابات والطائرات، يجدر التفكير فيما إذا كانت هذه المجمعات يمكن أن تشكل أهدافًا مثالية للضربات النووية التكتيكية الروسية ضد أوكرانيا. في الواقع، قد لا تكون هذه الأسلحة فعالة بشكل خاص ضد تشكيلات المشاة المتناثرة الموزعة على جبهة طويلة، لكن تركيز الأسلحة العالية التقنية في القواعد الجوية يمكن أن يزيد بشكل كبير من إغراء القادة الروس اليائسين للحصول على "أسلحتهم العجيبة"."

وتابعت الموقع، "قبل سبعين عامًا، اجتاح حمام دم مماثل شبه الجزيرة الكورية. حينها أيضاً، تم إصدار تهديدات نووية - أكثر من مرة. استمرت الحرب جزئياً بسبب ضرورة إقناع العالم الشيوعي بأن العدوان لا يجدي نفعاً. أراد الغرب في ذلك الوقت أيضًا "نظامًا قائمًا على القواعد"، لكن العالم أثبت أنه فوضوي للغاية بالنسبة لهذا المفهوم الصارم - كما هو الحال اليوم أيضًا. من المحتمل جدًا أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بطريقة مماثلة للحرب الكورية. مع اقتراب الذكرى السبعين للهدنة الكورية في تموز 2023، يمكن أن تمنح تلك اللحظة المهمة الرئيس الأميركي جو بايدن فرصة استثنائية للعب دور صانع السلام. في الواقع، وضع الاستراتيجيون الروس جانبًا أهدافهم الحربية المتطرفة الأصلية ويناقشون الآن بنشاط "السيناريو الكوري" لأوكرانيا".

وأضاف الموقع، "أشارت إحدى هذه المناقشات في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الحرب الكورية كانت أكثر دموية من حرب أوكرانيا الحالية، ولكن "حتى مع وضع ذلك في الاعتبار، لا تزال الحرب قادرة على التوقف - بوساطة الأمم المتحدة". صحيح أن هدنة على غرار الحرب الكورية من شأنها أن تضع جانباً العديد من القضايا الصعبة. ميزة أخرى لهذا النهج، كما هو الحال مع خط العرض 38 الذي يخضع لحراسة مشددة في شبه الجزيرة الكورية، هو أنه سيتضمن منطقة محايدة، والتي يجب أن تنسحب منها القوات العسكرية من كلا الجانبين على مدى أشهر. هل سيأتي قادة روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات لمثل هذه الهدنة على الطريقة الكورية؟"

بحسب الموقع، "بوتين، بصفته القائد الذي يتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن هذه المأساة، يدرك بالتأكيد أن إرثه بأكمله في خطر شديد، لذا يجب عليه إنهاء الحرب غير الشعبية في أسرع وقت ممكن. ويعرف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انتخب في الأصل للسعي لتحقيق السلام مع روسيا، أن بلاده قد نزفت في هذا الصراع وأن الوقت قد حان للانتقال إلى المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة البناء. نظرًا لوجود أكثر من نصف مليون ضحية على الأرجح في الصراع الحالي، يجب أن يأمل العاملون في المجال الإنساني في كافة أنحاء العالم أن يتقدم القادة الشجعان للتوسط وتشجيع بوتين وزيلينسكي على التفكير في "حل كوري"."