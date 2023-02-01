Advertisement

عربي-دولي

8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية في العراق

Lebanon 24
01-02-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1034311-638108396489102386.jpg
Doc-P-1034311-638108396489102386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن 8 صواريخ استهدفت، الأربعاء، قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة.

وأكد بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن 8 صواريخ كاتيوشا أطلقت صباح اليوم على معسكر زيلكان للقوات التركية المتمركزة في منطقة بعشيقة سرقي محافظة نينوى.
Advertisement

وأضاف البيان أن الصواريخ، التي لم يعرف مصدرها بعد، سقط 2 منها داخل المعسكر والـ6 الأخرى في محيطه دون وقوع خسائر بشرية.

ويضم المعسكر قوات مدرعة تركية قوامها لواء ويستقر في المنطقة منذ أكثر من 7 سنوات وكان قد تم استهدافه بالصواريخ مرارا في السنوات الماضية. 

وهذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف المعسكر منذ بداية العام الحالي، في حين أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-02-01
05:30 | 2023-02-01
05:00 | 2023-02-01
04:30 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
03:30 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website