8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية في العراق

Advertisement

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن 8 صواريخ استهدفت، الأربعاء، قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة.وأكد بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن 8 صواريخ كاتيوشا أطلقت صباح اليوم على معسكر زيلكان للقوات التركية المتمركزة في منطقة بعشيقة سرقي محافظة نينوى.وأضاف البيان أن الصواريخ، التي لم يعرف مصدرها بعد، سقط 2 منها داخل المعسكر والـ6 الأخرى في محيطه دون وقوع خسائر بشرية.ويضم المعسكر قوات مدرعة تركية قوامها لواء ويستقر في المنطقة منذ أكثر من 7 سنوات وكان قد تم استهدافه بالصواريخ مرارا في السنوات الماضية.وهذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف المعسكر منذ بداية العام الحالي، في حين أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.