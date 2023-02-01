المواجهة ضارية.. أوكرانيا تصدّ هجوماً روسياً في نقطة مهمّة داخل أوكرانيا!

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وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى باخموت.وأضاف: "القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية. والجيش الأوكراني في باخموت مزود بكل ما هو ضروري".وأوضح أن باخموت تظل إحدى مناطق الاستهداف الرئيسية للهجمات الروسية بطرق من بينها القصف بالمدفعية وهجمات المشاة.وقالت روسيا في وقت سابق من، الثلاثاء، إن قواتها سيطرت على قرية بلاهودانتي الصغيرة شمالي باخموت.