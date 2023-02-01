هل تكافح الولايات المتحدة لمواجهة الواقع الإسرائيلي-الفلسطيني؟

تأتي زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في فترة أزمة شديدة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "دعا كبير الدبلوماسيين الأميركيين لدى وصوله تل أبيب يوم الاثنين إلى "خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء" بين الفلسطينيين و الإسرائيليين. لكن توسلاته قد لا تأتي بنتيجة. تأتي زيارة بلينكن لإسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في لحظة عصيبة. وتتصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بعد الهجمات التي نفذها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية والغارات التي أطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية، بالإضافة إلى تصاعد الهجمات التي نفذها نشطاء فلسطينيون. هناك أيضًا اضطراب داخل النظام السياسي الإسرائيلي، حيث يبدو أن الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف الجديد لنتنياهو عازم على إصلاح القضاء في البلاد، وهي خطوة يخشى النقاد من أنها ستؤدي إلى تآكل الديمقراطية الإسرائيلية وتمهد الطريق لمزيد من نزع الملكية الفلسطينية".

وتابعت الصحيفة، "يبدو أن هناك القليل من الحب المفقود بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، بغض النظر عن احتضان الأخير لإسرائيل منذ فترة طويلة. علق نتنياهو آماله على الرئيس السابق دونالد ترامب وتودد إلى حلفاء اليمين في الولايات المتحدة. في غضون ذلك، ربما كانت إدارة بايدن تأمل في أن تتمكن حكومة ائتلافية سابقة مناهضة لنتنياهو في إسرائيل من الصمود وخفض درجة الحدة في ما يتعلق بالصراع الأكثر استعصاءً في الشرق الأوسط. لكن يبدو أن الإدارة قد خسرت الرهان - فقد انهار الائتلاف الهش، مثل الائتلافات الهشة قبله، وعاد نتنياهو إلى السلطة بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني الماضي وشكل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

وأضافت الصحيفة، "في مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين إلى جانب نتنياهو، أشار بلينكن إلى الاحتكاك بين زعيم إسرائيل وإدارة بايدن. ولفت إلى أن خطط نتنياهو التشريعية للحد من سلطة القضاء ستخدم بشكل أفضل من خلال "إجماع" عام حقيقي، لافتاً إلى أنه "لقد رأينا مؤخرًا مدى حيوية المجتمع المدني الإسرائيلي" - في إشارة إلى الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومة نتنياهو التي هزت تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى خلال الشهر الماضي. لم يُظهر نتنياهو، وهو السياسي الماكر، أي مشاعر ارتباك. ففي تصريحه الذي سبق تصريح بلينكن قال نتنياهو: "نحن نتشارك في المصالح والقيم المشتركة. وسنبقى، كما أؤكد لكم، ديمقراطيتين قويتين"."

وبحسب الصحيفة، "إن هذه المصالح المشتركة كانت على رأس أجندة بلينكن - بشكل رئيسي، وتتعلق بالمخاوف المشتركة بشأن إيران والتقدم في برنامجها النووي، فضلاً عن التطلعات المشتركة لتطبيع أكبر للعلاقات بين إسرائيل وبعض جيرانها العرب. ويعمل المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أيضًا على إزالة العقبات البيروقراطية للسماح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة. ما هو أقل وضوحًا هو ما يمكن أن تفعله إدارة بايدن لإحياء عملية السلام المحتضرة بين إسرائيل والفلسطينيين وتقديم أي مضمون لإصرار الولايات المتحدة على أنها تؤمن بحل الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي نتيجة تحول طويل نحو اليمين في سياسة الدولة والذي أدى الآن إلى تنصيب متطرفين يهود معارضين بنشاط لقيام أي دولة فلسطينية ويدفعون باتجاه سياسات تمييزية ضد العرب في مناصب وزارية عليا".

وتابعت الصحيفة، "في غضون ذلك، تفقد السلطة الفلسطينية الضعيفة وغير الشعبية، بقيادة عباس، قبضتها على الضفة الغربية، حيث ينظر العديد من الفلسطينيين الآن إلى الكيان باعتباره شريكًا في الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود. لسنوات، كان الوضع الراهن حيث يعيش ملايين الفلسطينيين بحقوق أقل من جيرانهم الإسرائيليين مقبولًا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن ورقة التين لعملية السلام وحل الدولتين آخذة في الجفاف. ركز الفلسطينيون مناشداتهم على افتقارهم إلى الحقوق، وليس الدولة. لقد خرجت منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وأعلنت أن الأوضاع السائدة في الأراضي المحتلة ترقى إلى مستوى الفصل العنصري".

وأضافت الصحيفة، "قالت يارا هواري، محللة سياسية بارزة في مركز الأبحاث الفلسطيني "الشبكة" لكاتب المقال إن بلينكن لن يطالب "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعمار الأراضي الفلسطينية ولن يدين الخطاب والمناورات السياسية للحكومة الائتلافية الفاشية الجديدة". وأضافت: بالنسبة للفلسطينيين، هذه الزيارة غير مهمة. لدينا القليل من التوقعات من الإدارة الأميركية، الحليف الأقوى للنظام الإسرائيلي". يريد بعض الإسرائيليين أيضًا رؤية خطاب عام أقوى من بلينكن وزملائه، رسائل من شأنها أن تنقل خطورة اللحظة الجديدة.

وختمت الصحيفة، "ولكن في وقت الأزمات، من الصعب أن نتخيل أن إدارة بايدن سترغب في إنفاق هذا القدر من رأس المال السياسي على واحدة من أقدم الصراعات في العالم".