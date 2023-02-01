Advertisement

عربي-دولي

إيران تتوعد أوكرانيا.. زيلينسكي سيندم!

Lebanon 24
01-02-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1034334-638108450657919847.png
Doc-P-1034334-638108450657919847.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قام مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مرندي بتهديد أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة وأسلحة إيرانية مختلفة.

 

وأشار إلى أن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكر تورط أوكرانيا في هجوم لطائرات مسيرة إسرائيلية على مدينة أصفهان.

 

وقال إن زيلينسكي سيندم على ارتكاب مثل تلك الحماقة، على حد وصفه. وتابع متوعدا "كما يمكن لزيلينسكي أن يرى تجربة قوة تدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية وغيرها من الأسلحة".

 

وكان المستشار الأوكراني ميخايلو بودولياك كتب في تغريدة "ليلة متفجرة في إيران - إنتاج مسيرات وصواريخ ومصاف للنفط"، مضيفاً أن "أوكرانيا حذرتكم".

 

وأشار إلى أن "منطق الحرب يجعل المرتكبين والمتواطئين يدفعون الثمن".

 

إلى ذلك، وصفت الخارجية الإيرانية في بيان، موقف المستشار بأنه "غريب ومنحاز"، مطالبة "بتفسير رسمي وفوري من الحكومة الأوكرانية" بشأن هذا التصريح.

 

يشار إلى أن التوتر خيّم على العلاقات بين إيران وأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، على خلفية مزاعم تتحدث عن تزويد طهران موسكو بطائرات مسيرة لمساعدتها في عملياتها في أوكرانيا، وهو ما أثار غضب كييف وانتقادات الغرب.

 

وعزز هذا التوتر شكوك طهران حول مشاركة أوكرانية في العملية التي قالت وسائل إعلام غربية وإيرانية، إن إسرائيل تقف خلفها. (العربية)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-02-01
05:30 | 2023-02-01
05:00 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
03:30 | 2023-02-01
03:00 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website