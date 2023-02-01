Advertisement

عربي-دولي

أمين عام "الناتو": ما يحدث في أوروبا له عواقب على شرق آسيا

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1034345-638108473359499483.jpg
Doc-P-1034345-638108473359499483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أهمية تعاون الحلف عن كثب مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قائلاً إن أوروبا لا يمكنها تجاهل ما يحدث في شرق آسيا لأن الأمن العالمي مترابط.
Advertisement

وقال ستولتنبرغ في حدث استضافته جامعة كيئو اليابانية: "العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادي هو جزء من أسلوب التعامل مع عالم تزداد فيه المخاطر ولا يمكن التنبؤ به".

وأضاف: "الحرب في أوكرانيا توضح كيف أن الأمن مترابط. إنها توضح أن ما يحدث في أوروبا له عواقب على شرق آسيا وما يحدث في شرق آسيا مهم لأوروبا... فكرة أن الصين لا تهم حلف شمال الأطلسي فكرة غير عملية".

وتعهد ستولتنبرغ خلال زيارة لليابان بتعزيز العلاقات مع طوكيو لمواجهة التوترات الأمنية المتصاعدة بسبب اجتياح روسيا أوكرانيا وتعاونها العسكري المتزايد مع الصين.

وقبل وصوله إلى اليابان، زار ستولتنبرغ كوريا الجنوبية وحث سول على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا مطلقا تحذيرات مماثلة بشأن التوتر المتزايد مع الصين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-02-01
09:30 | 2023-02-01
09:00 | 2023-02-01
08:30 | 2023-02-01
08:00 | 2023-02-01
07:30 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website