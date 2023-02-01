Advertisement

عربي-دولي

4 دول أوروبية تغلق قنصلياتها في إسطنبول

Lebanon 24
01-02-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1034374-638108544238949608.jpg
Doc-P-1034374-638108544238949608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت ألمانيا والسويد عن إغلاق قنصليتهما في إسطنبول اليوم الأربعاء لأسباب أمنية.
وكانت القنصليتان العامتان البريطانية والهولندية في إسطنبول، قد أعلنتا أنهما توقفتا عن استقبال الزوار بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية وسط العاصمة التركية.
Advertisement

وجاء في بيان القنصلية الألمانية: "ستغلق قنصلية ألمانيا أبوابها 1 شباط، حيث تم تعليق جميع إجراءات التأشيرات وجوازات السفر".
وأيضاً توقفت القنصلية السويدية عن قبول الزوار، حيث تقع القنصلية في شارع الاستقلال للمشاة في منطقة بيوغلو المركزية، حيث وقع الهجوم الإرهابي في كانون الاول من العام الماضي، فيما تقع قنصليتا ألمانيا وبريطانيا بالقرب من هذا الشارع.
كذلك حذرت السفارة الأميركية رعاياها في وقت سابق، من خطورة وقوع هجمات إرهابية في وسط إسطنبول، يمكن أن تستهدف كنائس أو معابد يهودية أو بعثات دبلوماسية وغيرها من الأماكن الشعبية المزدحمة بالأجانب، وخاصة أحياء إسطنبول بيوغلو وغالاتا وتقسيم وشارع الاستقلال. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-02-01
09:30 | 2023-02-01
09:00 | 2023-02-01
08:30 | 2023-02-01
08:00 | 2023-02-01
07:30 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website