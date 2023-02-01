أردوغان: نرفض انضمام السويد للناتو طالما تسمح بحرق المصحف

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن توافق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها.





وقال في خطاب أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بأنقرة اليوم الأربعاء: " أقول للسويد لا تتعبوا أنفسكم إطلاقا طالما سمحتم بحرق كتابنا المقدس القرآن، لن نتعاطى مع طلب انضمامكم بإيجابية".

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وأضاف: "موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد".

وأواخر الشهر الماضي أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وفي 28 حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.



وأكدت فنلندا قبل أيام تمسكها بخطة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بوقت متزامن مع جارتها السويد. (روسيا اليوم + الأناضول)