بسبب توسع مساحة الجليد.. مئات قوارب الصيد متجمدة وعالقة ببحر الصين (صور)

أدت موجة البرد الشديدة التي اجتاحت منطقة جينشيتان البحرية الواقعة شمال شرق الصين، إلى تجمد قوارب الصيد بسبب توسع مساحة الجليد البحري.



ووثقت صور نشرتها قناة CGTN الصينية، الآلاف من قوارب الصيد بميناء مدينة داليان وهي متجمدة فوق سطح البحر، تنتظر ذوبان الجليد والثلج للشروع في رحلات صيد الأسماك.

Advertisement







واجتاحت موجة برد واسعة المناطق الشمالية من الصين في الأيام الأخيرة خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلومتر مربع. واجتاحت موجة برد واسعة المناطق الشمالية من الصين في الأيام الأخيرة خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلومتر مربع.