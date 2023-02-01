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عربي-دولي

بكين تدعو الناتو وطوكيو للتوقف عن تهويل التهديد الصيني

Lebanon 24
01-02-2023 | 09:00
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أشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، الى أن بلادها تأمل بأن لا تعمد اليابان مع الناتو لتضخيم "التهديد الصيني"، وبالتالي إثارة مواجهة إقليمية في المنطقة.

وقالت: "لطالما كانت الصين مدافعة عن السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وهذا أمر واضح للجميع. ونأمل ألا تقوم الأطراف المعنية بتضخيم التهديد الصيني وإثارة مواجهة إقليمية".
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وأشارت إلى أن الاتجاهات العسكرية والأمنية لليابان، جذبت دائما الاهتمام الشديد من جانب جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي.

واضافت ممثلة الخارجية الصينية: "يجب على اليابان أن تستوعب دروس التاريخ بشكل جدي، وأن تلتزم بحزم بمسار التطور السلمي، والامتناع عن الأعمال التي تقوض الثقة المتبادلة بين دول المنطقة وتضر بالسلام والاستقرار الإقليميين".


في وقت سابق، اتفق الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال المحادثات، على أن النزاع الأوكراني ليس أزمة أوروبية إقليمية بحتة، بل يلقي بالتحدي للنظام الدولي بأكمله.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن بكين تراقب عن كثب ما يحدث في أوكرانيا، وتتعلم الدروس التي يمكن أن تؤثر على قراراتها المستقبلية. (روسيا اليوم)
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