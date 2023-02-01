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عربي-دولي

جنوح سفينة في قناة السويس وبدء محاولات لتعويمها (صورة)

Lebanon 24
01-02-2023 | 09:30
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قال مصدران في قناة السويس المصرية لوكالة "رويترز" إن قاطرات تابعة للقناة، تعمل على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال "جريس إيميليا"، بعد أن تعطلت في المجرى المائي اليوم الأربعاء، مؤكدين أن حركة الملاحة لم تتأثر.
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وذكر أحد المصدرين أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة، حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم توقف السفينة الذي حدث بسبب عطل في المحركات.
 
مصر.. جنوح سفينة غاز في قناة السويس (صورة)


ويعتبر هذا هو الحادث الثاني منذ مطلع العام 2023، بعد جنوحة السفينة "جلوري".


وفي الشهر الماضي كانت السفينة "جلوري" قد جنحت بشكل طفيف بقافلة الجنوب قبل أن يتم تعويمها. (العربية)
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