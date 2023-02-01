جنوح سفينة في قناة السويس وبدء محاولات لتعويمها (صورة)

قال مصدران في قناة السويس المصرية لوكالة "رويترز" إن قاطرات تابعة للقناة، تعمل على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال "جريس إيميليا"، بعد أن تعطلت في المجرى المائي اليوم الأربعاء، مؤكدين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

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وذكر أحد المصدرين أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة، حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم توقف السفينة الذي حدث بسبب عطل في المحركات.