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عربي-دولي

إصطدام 12 سيارة... حوادث سير مرعبة تجتاح ولاية أميركيّة!

Lebanon 24
01-02-2023 | 15:30
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تسبب الجليد بتصادم 12 مركبة على طريق سريع في مدينة ممفيس في ولاية تينيسي الأميركية، ووقوع العديد من حوادث السيارات فيها.

وتناثرت قطع الحطام والزجاج المهشم على الطريق مما استدعى شاحنات القطر واحدة تلو الأخرى.
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وكان من الصعب التعرف على بعض السيارات المحطمة بشكل كامل جراء التصادم الشديد بين المركبات. (سي ان ان)
 
 
 
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