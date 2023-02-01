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عربي-دولي

زلزال في جنوب الفلبين وآخر في الدومينكان (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2023 | 10:30
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات مناطق جنوب الفلبين اليوم الأربعاء، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية، مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.
وسجل وقوع الزلزال بعد الساعة السادسة مساء اليوم قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، دون أن يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة حتى الساعة.
وقالت قائدة الشرطة لوسيتا أمبروكيو: "لقد شعرنا بصدمة لأنه ليس في العادة أن يحصل ذلك هنا"، مضيفة أن الهزات "استمرت من 15 إلى 20 ثانية".
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وفي جنوب جمهورية الدومينيكان، في البحر الاريبي، ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اهتزاز المباني.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع في المياه قبالة جنوب غرب العاصمة سانتو دومينغو وعلى عمق 45 كيلومترا. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار. (روسيا اليوم)

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