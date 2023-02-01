زلزال في جنوب الفلبين وآخر في الدومينكان (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6 درجات مناطق جنوب الفلبين اليوم الأربعاء، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية، مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.

وسجل وقوع الزلزال بعد الساعة السادسة مساء اليوم قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، دون أن يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة حتى الساعة.

وقالت قائدة الشرطة لوسيتا أمبروكيو: "لقد شعرنا بصدمة لأنه ليس في العادة أن يحصل ذلك هنا"، مضيفة أن الهزات "استمرت من 15 إلى 20 ثانية".

A security camera caught the moment when the strong 6.1 quake struck a swimming pool in Mati City, Davao Oriental on Wednesday night.#Philippines #earthquakes pic.twitter.com/l9dbe7m9oN — Rahul Sisodia (@Sisodia19Rahul) February 1, 2023 Advertisement



وفي جنوب جمهورية الدومينيكان، في البحر الاريبي، ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اهتزاز المباني. وفي جنوب جمهورية الدومينيكان، في البحر الاريبي، ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اهتزاز المباني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع في المياه قبالة جنوب غرب العاصمة سانتو دومينغو وعلى عمق 45 كيلومترا. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار. (روسيا اليوم)