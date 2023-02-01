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عربي-دولي

في دولة عربيّة... وقوع متورّط بغسيل أموال في قبضة الأمن!

Lebanon 24
01-02-2023 | 11:00
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط رجل تورط في غسل أموال حصل عليها من تجارته غير المشروعة.

وأشار البيان إلى أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات وإجراء معاملات مالية، كما أودع بعضاً من تلك الأموال بحسابات مصرفية خاصة به وبأفراد أسرته.
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وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن المتهم سعى لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. (روسيا اليوم)
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