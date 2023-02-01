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عربي-دولي
بعد جدري القردة وانفلونزا الخنازير.. "جنون البقر" عاد ودولة تسجل اصابة
Lebanon 24
01-02-2023
|
11:30
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أعلنت الحكومة الهولندية، الأربعاء، أن البقرة التي نفقت مؤخراً في مزرعة هولندية كانت مصابة بمرض جنون البقر، في حالة نادرة لمرض الماشية الذي يمكن أن يتسبب في مرض دماغي قاتل لدى الأشخاص الذين يأكلون لحوم البقر الملوثة.
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وقال وزير الزراعة بيت أديما في رسالة إلى المشرعين إن المزرعة التي نفقت فيها البقرة أُغلقت. وأضاف أن الحيوان المصاب "لم يدخل في السلسلة الغذائية ولا يشكل خطراً على سلامة الغذاء".
وظهر مرض جنون البقر لأول مرة في أواخر الثمانينات وسط الماشية في بريطانيا. وأصيب مئات الأشخاص بالمرض بعد تناول لحوم ملوثة، بينما مات الكثيرون.
وعلى مر السنين، تم ذبح 4.5 مليون رأس من الماشية لاحتواء انتشار المرض.
وانخفض عدد حالات الإصابة بمرض جنون البقر بعد فرض حظر على الأعلاف التي شملت اللحوم ومسحوق العظام من الأبقار المصابة والتي يعتقد أنها تسبب المرض.
وكانت آخر حالة "جنوب بقر" تم اكتشافها في هولندا عام 2011. ويتم إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد نوع مرض جنون البقر الذي أصاب الحيوان النافق بهولندا مؤخراً.
ويحدث ما يسمى بـ"مرض جنون البقر الكلاسيكي" بسبب أكل الحيوانات لأعلاف ملوثة، بينما هناك نوع آخر يسمى "مرض جنون البقر غير النمطي" وهو شكل طبيعي من المرض. (العربية)
المصدر:
العربية
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