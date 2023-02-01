مدفيديف: تزويد كييف بالمقاتلات لن يسعف نظام كييف الآيل للسقوط

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن دعوات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لتزويد كييف بالمقاتلات عبثية، حيث لن يسعف شيء أوكرانيا الآيلة للسقوط بعد الآن.وقال مدفيديف على "تويتر": "بوريس جونسون، الصحفي الأشعث والمولع بالحفلات غير القانونية أثناء الإغلاق العام، يطالب مرة أخرى بمقاتلات من لكييف. كل ذلك سيذهب هباء مع الريح... لن يسعف شيء دولة أوكرانيا الآيلة للسقوط بعد الآن".وأكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، في وقت سابق أن أوكرانيا على وشك الهزيمة وأن المشاكل الديموغرافية تعرض للشك استمرار وجود الدولة الأوكرانية. (روسيا اليوم)