Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف: تزويد كييف بالمقاتلات لن يسعف نظام كييف الآيل للسقوط

Lebanon 24
01-02-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1034488-638108744568470156.jpg
Doc-P-1034488-638108744568470156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن دعوات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لتزويد كييف بالمقاتلات عبثية، حيث لن يسعف شيء أوكرانيا الآيلة للسقوط بعد الآن.

وقال مدفيديف على "تويتر": "بوريس جونسون، الصحفي الأشعث والمولع بالحفلات غير القانونية أثناء الإغلاق العام، يطالب مرة أخرى بمقاتلات من لكييف. كل ذلك سيذهب هباء مع الريح... لن يسعف شيء دولة أوكرانيا الآيلة للسقوط بعد الآن".
Advertisement

وأكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، في وقت سابق أن أوكرانيا على وشك الهزيمة وأن المشاكل الديموغرافية تعرض للشك استمرار وجود الدولة الأوكرانية. (روسيا اليوم)        
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2023-02-01
16:00 | 2023-02-01
15:47 | 2023-02-01
15:30 | 2023-02-01
15:00 | 2023-02-01
14:30 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website