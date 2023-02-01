الداخلية السورية: إصابة 6 من افراد الشرطة بتفجير في ريف درعا

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أصيب ستة من أفراد قوى الأمن الداخلي في سوريا بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية لهم على طريق المزيريب اليادودة بريف درعا جنوب البلاد.وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان: "خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في حفظ الأمن والنظام في محافظة درعا، استهدف إرهابيون مجهولون بعبوتين ناسفتين دورية شرطية على طريق المزيريب اليادودة بريف درعا".وأضافت الوزارة أن "الاعتداء الإرهابي أدى إلى إصابة ستة عناصر بجروح متفاوتة، اثنتان منها خطيرة، في حين حضرت على الفور دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا، وتم إسعافهم إلى عدة مشاف".وأشار بيان الوزارة إلى أن "التحقيقات مستمرة للتوصل إلى هوية الإرهابيين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". (روسيا اليوم)