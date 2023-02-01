Advertisement

عربي-دولي

الداخلية السورية: إصابة 6 من افراد الشرطة بتفجير في ريف درعا

Lebanon 24
01-02-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1034503-638108761830714565.jpg
Doc-P-1034503-638108761830714565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب ستة من أفراد قوى الأمن الداخلي في سوريا بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية لهم على طريق المزيريب اليادودة بريف درعا جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان: "خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في حفظ الأمن والنظام في محافظة درعا، استهدف إرهابيون مجهولون بعبوتين ناسفتين دورية شرطية على طريق المزيريب اليادودة بريف درعا".
Advertisement

وأضافت الوزارة أن "الاعتداء الإرهابي أدى إلى إصابة ستة عناصر بجروح متفاوتة، اثنتان منها خطيرة، في حين حضرت على الفور دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا، وتم إسعافهم إلى عدة مشاف".

وأشار بيان الوزارة إلى أن "التحقيقات مستمرة للتوصل إلى هوية الإرهابيين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". (روسيا اليوم)       

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2023-02-01
20:00 | 2023-02-01
18:30 | 2023-02-01
18:00 | 2023-02-01
17:30 | 2023-02-01
17:00 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website