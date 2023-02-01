أوكرانيا ستتلقّى صواريخ أميركية بعيدة المدى

تتّجه الولايات المتحدة إلى إرسال صواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومتراً وتغطي كل الأراضي الأوكرانية. ومن شأن هذا ان يدفع روسيا إلى نقل مخازن الذخيرة والوقود إلى داخل أراضيها، ويعقد عمليات إمداد القوات. بعد أسبوع من تعهد دول غربية بتقديم عشرات الدبابات القتالية المتطورة لأوكرانيا للمرة الأولى، كشف مسؤولون أميركيون أن واشنطن ستزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وهو ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحذير من أي قصف يستهدف الأراضي الروسية.

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وأفاد مسؤولان أميركيان بأن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار من صندوق مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI)، من المتوقع أن تشمل لأول مرة صواريخ بعيدة المدى وقنابل أرضية صغيرة القطر صممتها شركة بوينغ وذخائر وأسلحة أخرى.

وأوضحا أنه من المتوقع أن "تشمل أيضاً معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة غافلين المضادة للدبابات".

ويمكن للصواريخ الأميركية أن تضرب أهدافاً على بعد أكثر من 150 كلم وهو ما يزيد كثيراً على مدى يصل إلى 80 كلم لمنظومة "هيمارس"، التي غيرت دفة الحرب عندما أرسلتها واشنطن الصيف الماضي. وقد يعني ذلك أن كل شبر من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، باستثناء معظم مناطق شبه جزيرة القرم، يمكن أن يكون في مرمى نيران القوات الأوكرانية قريباً مما يجبر موسكو على نقل بعض الذخيرة ومواقع تخزين الوقود إلى أراضيها.

وقال ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني، إن المحادثات جارية بشأن إرسال الصواريخ ذات المدى الأبعد إلى جانب محادثات متعلقة بطائرات هجومية.



