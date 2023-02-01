3 ضحايا.. ألسنة اللهب تلتهم مستشفى في القاهرة (فيديو وصور)

🔴#مصر
حريق هائل في مستشفى "النور المحمدي" يخلف 3 قتلى وإصابة 32 آخرين pic.twitter.com/RGn1Bvq6gk
— Almagharibia TV قناة المغاربية (@almagharibia_tv) February 1, 2023
🔴#مصر
حريق هائل في مستشفى "النور المحمدي" يخلف 3 قتلى وإصابة 32 آخرين pic.twitter.com/RGn1Bvq6gk
إنا لله وإنا إليه راجعون
مصرع 3 أشخاص في حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية، قبل تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق pic.twitter.com/viMv3pCHHT
— Mansoura Haroun (@MansouraHaroun4) February 1, 2023
إنا لله وإنا إليه راجعون
مصرع 3 أشخاص في حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية، قبل تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق pic.twitter.com/viMv3pCHHT
بالصور والفيديو .. حريق ضخم في مستشفى كبير في مصر وتصاعد أدخنة كثيفة https://t.co/51nqB4wHIVpic.twitter.com/qT2LiI9g7H
— صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 1, 2023
بالصور والفيديو .. حريق ضخم في مستشفى كبير في مصر وتصاعد أدخنة كثيفة https://t.co/51nqB4wHIVpic.twitter.com/qT2LiI9g7H