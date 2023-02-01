3 ضحايا.. ألسنة اللهب تلتهم مستشفى في القاهرة (فيديو وصور)

نشرت وسائل إعلام مصرية ومدونون مقاطع فيديو لحريق اندلع في مستشفى بالقاهرة، قبل أن يتدخل رجال الإطفاء لإخماده.

🔴#مصر

حريق هائل في مستشفى "النور المحمدي" يخلف 3 قتلى وإصابة 32 آخرين pic.twitter.com/RGn1Bvq6gk — Almagharibia TV قناة المغاربية (@almagharibia_tv) February 1, 2023 Advertisement

وأودى الحريق بحياة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين في الحريق الهائل الذي نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة. وأودى الحريق بحياة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين في الحريق الهائل الذي نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مصرع 3 أشخاص في حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية، قبل تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق pic.twitter.com/viMv3pCHHT — Mansoura Haroun (@MansouraHaroun4) February 1, 2023



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، أن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنا وثلاث حالات وفاة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، أن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنا وثلاث حالات وفاة.