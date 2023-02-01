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عربي-دولي

واشنطن تقود محادثات مع إسرائيل والفلسطينيين لخفض التوتّر

Lebanon 24
01-02-2023 | 18:00
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أعلن مسؤول فلسطيني، أمس، بدء مباحثات أميركية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف حالة التدهور والعودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "المباحثات الأميركية تستهدف وقف حالة التدهور والعودة إلى تهدئة ملموسة بإطار زمني محدد، ومن ثم يتم تقييم الموقف للعمل على فتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
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وأوضح أن "طواقم أمنية وسياسية أميركية ستبدأ بإجراء المباحثات اللازمة مع الجانبين لتحديد القضايا الجوهرية المتصلة بالإجراءات الأحادية الجانب الإسرائيلية؛ سواء على الصعيد السياسي أو الأوضاع المعيشية اليومية".
وأفاد بأن من ضمن المباحثات الأميركية قضية الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وخطورة الأنشطة الاستيطانية.
وشدّد مجدلاني على أن القرارات الفلسطينية بما فيها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لا تزال قائمة وسارية المفعول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مُرض بضمانات محددة تمهد لفتح الأفق السياسي الثنائي.
وأبرز أن "التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية هدّدت بوصول الأمور إلى حافة الانهيار نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأميركية فوجئت بحجم التوتر الحاصل، وبدأت تحركا على أعلى مستوى سياسي وأمني انطلاقا من خطورة الموقف".

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