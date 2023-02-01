روسيا وإيران تستعجلان التقارب التركي - السوري

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قالت مصادر إعلامية إن اجتماعات سياسية مكثفة تشهدها العاصمة الروسية موسكو، للدفع بمساعي التقارب بين تركيا وسورية نحو الأمام، بحسب ما قالت صحيفة (الوطن) السورية. ونقلت الصحيفة عن المصادر التي (لم تكشف عن هويتها)، قولها إن «موسكو وطهران تستعجلان حدوث هذا التقارب». وأضافت ان «هذا الأمر دفع بموسكو وطهران أكثر للتمسك به واستعجال دمشق وأنقرة لاتخاذ خطوات تنفيذية لجهة التقارب بين العاصمتين، والذي من الممكن أن يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخاباته ويضيف لرصيده النقاط اللازمة للفوز».وادعت المصادر أن «واشنطن قد تتخذ خلال المرحلة المقبلة خطوات تصعيدية تجاه الاقتصاد التركي قد تؤثر على قدرة الحكومة في السيطرة على الليرة التركية، ما يؤدي إلى تدهور اقتصادي سريع يؤثر مباشرة وبشكل كارثي على شعبية أردوغان وذلك بهدف دعم أحزاب المعارضة».ورجحت المصادر أن «تكون إيران حاضرة في سلسلة الاجتماعات القائمة، لاسيما أن التصريحات التركية والروسية الأخيرة كشفت عن رضا روسي- تركي على دخول طهران على خط الوساطة».