13
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
13
o
جبيل
0
o
صيدا
13
o
جونية
7
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن: عملية غربية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى الحوثيين
Lebanon 24
01-02-2023
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الأميركي عن عملية نفذها منتصف كانون الثاني الماضي حلفاء غربيون أسفرت عن حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة يعتقد أن إيران أرسلته إلى الحوثيين في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية في الجيش الأميركي أنه تم العثور على أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية و578 ألف طلقة و23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات في العملية التي تمت في 15 يناير في خليج عمان.
Advertisement
وأضافت القيادة المركزية التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة دعمت العملية، لكنها لم تحدد الشريك الذي قادها.
إلاّ أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت نقلاً عن مسؤولين مطلعين على العملية أن القوات الخاصة الفرنسية هي التي نفذتها.
وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن "العملية تمّت على طول طرق كانت تستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
Lebanon 24
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
02:30 | 2023-02-01
01/02/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع
00:36 | 2023-02-01
01/02/2023 12:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية حسم المعركة السنيّة
Lebanon 24
فرنجية حسم المعركة السنيّة
02:15 | 2023-02-01
01/02/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
12:20 | 2023-02-01
01/02/2023 12:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-02-01
01/02/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:00 | 2023-02-01
زيلينسكي يعترف: الوضع على الجبهة شرق أوكرانيا يزداد صعوبة
18:30 | 2023-02-01
روسيا وإيران تستعجلان التقارب التركي - السوري
18:00 | 2023-02-01
واشنطن تقود محادثات مع إسرائيل والفلسطينيين لخفض التوتّر
17:30 | 2023-02-01
أوكرانيا ستتلقّى صواريخ أميركية بعيدة المدى
17:00 | 2023-02-01
أوسع إضراب في بريطانيا منذ 10 أعوام
16:59 | 2023-02-01
الداخلية السورية: إصابة 6 من افراد الشرطة بتفجير في ريف درعا
فيديو
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
02/02/2023 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
02/02/2023 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
02/02/2023 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact