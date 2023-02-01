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واشنطن: عملية غربية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى الحوثيين

Lebanon 24
01-02-2023 | 20:00
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أعلن الجيش الأميركي عن عملية نفذها منتصف كانون الثاني الماضي حلفاء غربيون أسفرت عن حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة يعتقد أن إيران أرسلته إلى الحوثيين في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية في الجيش الأميركي أنه تم العثور على أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية و578 ألف طلقة و23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات في العملية التي تمت في 15 يناير في خليج عمان.
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وأضافت القيادة المركزية التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة دعمت العملية، لكنها لم تحدد الشريك الذي قادها.
إلاّ أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت نقلاً عن مسؤولين مطلعين على العملية أن القوات الخاصة الفرنسية هي التي نفذتها.
وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن "العملية تمّت على طول طرق كانت تستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن".
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