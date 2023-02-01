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عربي-دولي

بعد اعتراض صاروخ.. ضربات جوية إسرائيلية على غزة

Lebanon 24
01-02-2023 | 23:30
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قال شهود إن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش أنه اعترض صاروخا أطلق من القطاع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف غزة بينما سُمع دوي صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ مجددا في مناطق إسرائيلية حول القطاع.
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وكان مسلح فلسطيني قد قام الأسبوع الماضي بقتل سبعة أشخاص قرب كنيس في القدس، مما رفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون منذ عام 2022 إلى 33.
 
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