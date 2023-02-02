إحاطة سرية في "البنتاغون" تكشف مصير القرم

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قال أربعة من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية للمشرعين بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في إفادة سرية، إنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من استعادة شبه جزيرة القرم من القوات الروسية في المستقبل القريب.وقالت صحيفة "بوليتيكو"، إن من بين المسؤولين الذين حضروا الإيجاز السري، نائبة مساعد وزير الدفاع لروسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، ومدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة دوغلاس سيمز.وأوضحت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بمحتويات الإحاطة الإعلامية، أكدوا أن البنتاغون لا يعتقد أن أوكرانيا لديها، أو ستتمتع قريبا، بالقدرة على إخراج القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو منذ 2104.ورفضت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينا التعليق على الإيجازات السرية المغلقة، قائلة إنه لن يكون هناك حديث عن افتراضات أو توقع لعمليات مستقبلية محتملة.وأكدت أن "لأوكرانيا القدرة على القتال واستعادة الأراضي ذات السيادة، وأن أداءها رائع حتى الآن في صد العدوان الروسي، والقدرة المستمرة على التكيف في ساحة المعركة يتحدث عن نفسه".وأشارت "بوليتيكو" إلى أن هذا التقييم، يكرر ما أشار إليه مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأسابيع الأخيرة، عندما قال إنه سيكون من الصعب جدا خلال هذا العام إخراج القوات الروسية عسكريا من كل شبر من أوكرانيا أو المناطق التي تحتلها روسيا.