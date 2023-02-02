الفلبين تسمح لواشنطن باستخدام 4 من قواعدها العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يسمح للجيش الأميركي باستخدام 4 من قواعدها العسكرية.



وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأميركية كانت تتفاوض مع الفلبين من أجل تأمين الاتفاق الذي سينقل مجموعات من القوات الأميركية إلى مواقع في الفلبين.

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