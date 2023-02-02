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عربي-دولي

واشنطن: تمديد الطوارىء في ميانمار يطيل أمد "الحكم غير الشرعي"

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:30
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نددت الولايات المتحدة بتمديد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار حالة الطوارئ، معتبرة أن ذلك يفاقم المعاناة في البلاد بعد مرور عامين على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "تعارض الولايات المتحدة بشدة قرار النظام العسكري في ميانمار تمديد حالة الطوارئ، ما يطيل أمد الحكم غير الشرعي للجيش والمعاناة التي يلحقها بالبلاد".
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وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع المجتمع الدولي "لحرمان النظام من اكتساب مصداقية دولية". 

كما شجب عزم المجلس العسكري تنظيم "ما يسمى بالانتخابات التي ستؤدي إلى تفاقم العنف وعدم الاستقرار ولن تكون ممثلة للشعب". 
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