إطلاق سراح "إرهابي عالمي" في دولة عربيّة.. وواشنطن "قلقة"!

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وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إن أبو زيد لا يزال يصنف كإرهابي عالمي، وفق ما ذكر تقرير نشرته وكالة "سكاي نيوز عربيّة".وأظهرت صوراً تداولتها وسائل إعلام سودانية يظهر فيها أبوزيد خارج السجن الذي قضى فيه أكثر من 14 عاماً.وقتل جرانفيل وسائقه عبد الرحمن عباس رحمة بعد تعرضهما لإطلاق نار في الساعات الأولى من صباح الأول من كانون الثاني 2008؛ عندما كانا في طريقهما إلى المنزل في وسط الخرطوم وذلك بعد انتهاء حفلة لليلة رأس السنة.وفي 2009، أدانت محكمة سودانية؛ أبو زيد وشركاؤه في الجريمة محمد مكاوي وعبد الباسط الحاج الحسن ومهند عثمان يوسف؛ وحكمت عليهم بالإعدام شنقا.وبعد عام من صدور الحكم؛ هرب المدانون الـ4 من السجن.وفي حين أعيد القبض على عبد الرؤوف، تحدثت تقارير عن مقتل مهند عثمان في العاصمة الصومالية مقديشو في أيار 2012 حيث كان يقاتل مع جماعة حركة الشباب المتشددة في الصومال هو وزميليه مكاوي وعبد الباسط اللذان لا يزالان طليقين.وقال بيان الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من "الافتقار إلى الشفافية في العملية القانونية التي أسفرت عن إطلاق سراح أبوزيد وهو الشخص الوحيد الذي كان متبقيا رهن الاحتجاز".