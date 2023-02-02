إستعادة أوكرانيا شبه جزيرة القرم : بين التمني والمستحيل

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قد يصبح مصير القرم الأوكراني، والذي احتلته روسيا، قريبًا نقطة خلاف بين أوكرانيا وحلفائها الغربيين.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "إن استعادة أوكرانيا في تشرين الثاني لإقليم خيرسون الجنوبي يضع البلاد في نطاق - من حيث الجغرافيا والزخم على حد سواء - من المسارات الاستراتيجية إلى شبه جزيرة القرم، مما يشكل معضلة لصانعي السياسة الغربيين. في حين أن أوكرانيا لا يزال لديها معارك للقتال، فقد يتعين على الغرب قريبًا أن يقرر ما إذا كان سيدعم هجومًا أوكرانيًا على شبه جزيرة القرم، أو سيصر على أن تكتفي أوكرانيا باستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا فقط منذ غزوها في شباط 2022".وتابعت المجلة، "بالنسبة للأوكرانيين، الجواب واضح. تنتمي شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، إلى أوكرانيا. ومع ذلك، بالنسبة للاستراتيجيين الأميركيين، فإن السماح لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم يمكن أن يكون السبيل الوحيد للحفاظ على ماء وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على إنهاء الحرب. يشعر آخرون بالقلق من أن القيام بذلك سيشكل سابقة خطيرة وأن مكافأة العدوان الروسي ستجعل الأعمال العدائية المستقبلية أكثر احتمالية. بالطبع، رغبات الناس الذين يعيشون في القرم مهمة أيضًا. لكن من الصعب أن نميز بدقة ما الذي يفضلونه".وأضافت المجلة، "يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي يعد دعمها العسكري المستمر أمرًا حاسمًا لقدرة أوكرانيا على مواصلة خوض هذه الحرب، تعارض استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم. في الآونة الأخيرة، في كانون الأول 2022، صرح وزير الخارجية أنطوني بلينكن أن هدف الولايات المتحدة كان مجرد إعطاء أوكرانيا الوسائل لـ "استعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منها منذ 24 شباط"، وليس ما استولى عليه بوتين في عام 2014. يعتبر بوتين الاستيلاء على القرم إنجازًا مميزًا له. وستكون خسارتها مهينة له، بالنظر إلى مقدار إرثه الذي راهن عليه، ومن غير المرجح أن يتفاوض بشأنه حتى في ظل أشد الظروف قسوة".وبحسب المجلة، "العديد من المعلقين بدرجات متفاوتة من السلطة - من هنري كيسنجر إلى إيلون ماسك - أيدوا صيغة "الأرض مقابل السلام"، والتي من شأنها أن تسمح لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم، أو على الأقل تأجيل حل القضية لمفاوضات ما بعد الحرب. لكن لا ينبغي طرح مسألة القرم في إطار ضيق يتعلق بأفضل السبل لاسترضاء بوتين. بدلاً من ذلك، يجب على إدارة بايدن النظر في النتيجة التي من المرجح أن تبني سلامًا دائمًا. في حين أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن تنتهي الحرب بسرعة، فلا ينبغي أن تنتهي قبل الأوان من أجل المنفعة. إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن تأمين سلام طويل الأمد في المنطقة، فعليها أن تدعم أوكرانيا في جهودها لاستعادة شبه جزيرة القرم".وتابعت المجلة، "إن السماح لبوتين بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم من شأنه أن يكافئ مبادرته. ومع ذلك، فإن دعم أوكرانيا في استعادة الأراضي يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة سيكون محل نزاع، مما قد يردع القوى الأخرى عن القيام بمغامرات مماثلة في المستقبل. بصفته المعتدي، سوف يستفيد بوتين من أي وقت ومساحة مُعطاة له لإعادة تشكيل وإعادة تسليح الجيش الروسي، والذي سيتم استخدامه في النهاية لدحر التقدم الأوكراني الأخير وإلحاق المزيد من الضرر لاحقًا. فالاستيلاء الناجح على شبه جزيرة القرم في عام 2014 منحه الثقة في قدرته على الاستيلاء على بقية أوكرانيا. إن السماح لبوتين بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم من شأنه أن يمنحه منصة إستراتيجية لمواصلة مضايقات "المنطقة الرمادية" الروسية الهجينة لأوكرانيا، وربما إعادة غزوها في المستقبل. من خلال ترك هذا الاحتمال مفتوحًا، قد تخاطر الولايات المتحدة بإهدار الموارد والجهود والدعم الذي كرسته لأوكرانيا في صد جولة العدوان الروسية الأخيرة".وأضافت المجلة، "بالإضافة إلى كونها تشكل مخاطر عسكرية، تعتبر موانئ شبه جزيرة القرم على البحر الأسود بالغة الأهمية للتجارة البحرية، وبالتالي فهي ضرورية للنهوض الاقتصادي لأوكرانيا. إذا احتفظت روسيا بشبه جزيرة القرم وتمكنت من الوصول غير المقيد إلى هذه الموانئ، فمن شبه المؤكد أنها ستستخدمها لعرقلة الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا بعد الحرب. إلا أن أوكرانيا قد أوضحت أنها تريد القتال من أجل مستقبل شبه جزيرة القرم. بعد عام من التضحية، لها كامل الحق في المحاولة".وبحسب المجلة، "أما بالنسبة لمحادثات السلام، فإن الزخم الأوكراني في ساحة المعركة واحتمال استعادة شبه جزيرة القرم قد يسرع في إجراء مناقشات حقيقية مع روسيا. إحدى الأفكار التي يتم طرحها كثيرًا هي منح شبه جزيرة القرم وضعًا خاصًا، مما يجعلها جزءًا لا من روسيا ولا أوكرانيا. لكن احتمالات مثل هذا الإبداع الدبلوماسي ضئيلة اليوم. على الرغم من إخفاقاته في الحرب حتى الآن، لا يشعر بوتين بعد بالهزيمة ويعتقد أن لديه المزيد من الأوراق للعبها. من جانبها، فإن أوكرانيا تحقق مكاسب ولا يبدو أنها مستعدة لتقديم تنازلات. لكن إذا اعتقدت روسيا أنها يمكن أن تخسر شبه جزيرة القرم لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة، فقد تكون قابلة لإجراء محادثات سلام صادقة. لهذا السبب، على الأقل، يجب على إدارة بايدن ألا تستبعد مسألة شبه جزيرة القرم عن الطاولة وذلك من خلال تقييد المساعدة العسكرية الأميركية".وختمت المجلة، "غالبًا ما تستشهد إدارة بايدن بالنظام الدولي القائم على القواعد كمبدأ أساسي للنظام الدولي. احتضانًا لسيادة الدول، في أيلول 2022، تعهد بايدن في الأمم المتحدة بإنهاء الحرب في أوكرانيا "بشروط عادلة، بشروط وقعنا عليها جميعًا: أنه لا يمكنك الاستيلاء على أراضي دولة بالقوة". إن الفشل في دعم أوكرانيا في استعادة شبه جزيرة القرم لن يتعارض مع تعهد بايدن فحسب، بل سيخاطر أيضًا بتقويض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من أجل السلام".