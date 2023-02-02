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عربي-دولي

بريطانيا: دور روسيا كمورد موثوق للأسلحة عالمياً يتداعى

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:32
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قالت وزارة الدفاع البريطانية الخميس، إن دور روسيا كمورد موثوق للأسلحة عالمياً يتداعى جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأضافت الوزارة في تقرير أنه حتى قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، كانت حصة روسيا من الصادرات العالمية للأسلحة "آخذة في التناقص".
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وذكر التقرير أنه من شبه المؤكد أن روسيا ستمنح الأولوية لنشر أسلحة مُنتجة حديثاً بين قواتها في أوكرانيا بدلاً من التوريد لشركائها، في حال وجود "مطالب متعارضة".

ورجحت وزارة الدفاع البريطانية أن يؤثر نقص المكونات على إنتاج معدات للتصدير مثل المركبات المدرعة والمروحيات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي.

وذكر التقرير أنه إضافة إلى ذلك فإن قدرة روسيا على الحفاظ على خدمات الدعم لعقود التصدير القائمة، مثل توفير قطع الغيار والصيانة "ستتعرض على الأرجح لاضطراب شديد في الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة".
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