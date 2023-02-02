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عربي-دولي

رسمياً.. إيران تتّهم "إسرائيل" بحادثة أصفهان وتتوعّد بالرّد!

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:35
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أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الخميس، بأن إيران ألقت باللوم على إسرائيل في الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد، متعهدة بالرد بعد ما بدا أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد.
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وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال أمير سعيد إيراواني مبعوث طهران لدى المنظمة الدولية إن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم الذي وقع مساء السبت.

وأضاف إيراواني في الرسالة أن "إيران تحتفظ بالحق في رد حازم في الوقت والطريقة التي تشعر أنها ضرورية"، وأن "هذا الفعل الذي ارتكبته إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي".

وجاء الهجوم وسط تصاعد للتوتر مع الغرب بسبب ملف طهران النووي وتزويدها روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك "طائرات مسيرة انتحارية"، إضافة إلى قمع المظاهرات المناهضة لحكومة طهران".

وتهدد إسرائيل منذ وقت طويل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامجها النووية أو الصاروخية، لكنها تتبع نهج الإحجام عن التعليق على وقائع بعينها.
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